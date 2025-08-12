高知県内では水難事故が相次いでいます。高知県大月町では千葉県の70代の男性が海で溺れて亡くなり、仁淀川町では川でボートから転落した50代の男性が心肺停止の状態となっています。12日午前11時頃、幡多郡大月町柏島の柏島橋下の海で千葉県市川市の竹野敬一さん（74）がうつぶせで浮いているのを他の遊泳客が見つけ、引き上げました。竹野さんは呼吸をしておらずすぐに病院に運ばれましたが死亡が確認されました。竹野さん