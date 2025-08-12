日本代表MF田中碧が所属する昇格組のリーズ・ユナイテッドは今夏新たなストライカー獲得に動いているという。『talkSPORT』のベン・ジェイコブス氏によると、リーズは今夏の移籍市場で昨季限りでエヴァートンを退団して現在無所属の元イングランド代表FWドミニク・カルヴァート・ルーウィンの獲得を目指すようだ。シェフィールド・ユナイテッドの下部組織出身のカルヴァート・ルーウィンは2016年8月にエヴァートンに完全移籍を果た