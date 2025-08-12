先日octane.jpで紹介した、マクラーレンG1 GTR #59号車のル・マン優勝30周年を記念したスペシャルコレクション。７月にイギリス、グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードにおいて好評を博した待望のコレクションが、代官山 蔦屋書店 2号館1階 クルマ・バイクフロアで行われる「JET BLACK 59 - MIKIO HASUI PHOTOGRAPHS」で8月23日から展開される。【画像】写真家・蓮井幹生が現地で捉えたマクラーレンF1 GTR激闘の瞬間を収