侍ジャパントップチームの井端弘和監督が兼任して率いて、１７日に台湾・台南で開幕する「第１２回ＢＦＡＵ１５アジア選手権」に出場するＵ―１５日本代表が１２日、都内のホテルで会見に臨んだ。昨年８月にコロンビア・バランキージャで開催された「第６回ＷＢＳＣＵ―１５ワールドカップ」でオープニングラウンド、スーパーラウンド計８試合を７勝１敗で乗り切り、初優勝に導いた指揮官は「昨年は１つ負けての優勝だ