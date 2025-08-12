『きらりん☆レボリューション』のグッズがAMNIBUSにて8月4日（月）から発売される。 『きらりん☆レボリューション』オリジナルグッズが登場 今回のグッズはアクリルスタンドや缶バッジ、Tシャツなど12種類。ミニキャラバージョンや描き下ろしイラストなどが使用されている。予約購入者限定の特典なども用意されている。 ©中原杏／小学館 （文＝リアルサウンド ブック編集部）