¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î12ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬12Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ËÆþ¤ê¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î³å¤òÆþ¤ì¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤é¤»¤ë¤µ¤¹¤¬¤Î¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Îµð¿ÍÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¡¢28ºÐ¤Ê¤¬¤é¤Þ¤À¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î¿¹ÅÄ¡£7·î31Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤Ïº£²ó¤¬¥×¥í2ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¿¹ÅÄ¤Ï¥×¥í½éÀèÈ¯¤È