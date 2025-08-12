市川修一さんと増元るみ子さんが日置市の吹上浜で北朝鮮に拉致されてから47年です。12日、市川修一さんの兄・健一さんが拉致現場の周辺で情報提供を呼びかけました。12日、日置市吹上町の拉致現場の近くに集まったのは市川 修一さんの兄、健一さんや警察官など約80人です。事件の有力な情報がないなか、市川修一さんと増元るみ子さんの写真が載ったチラシなどをドライバーに配り情報提供を呼びかけました。(市川修一さ