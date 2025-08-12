歌手和田アキ子（75）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。自身にまつわる伝説「泥棒をボコボコにしたことある」は「真実」だと明かした。「ホント」のパネルを掲げた和田は「でもボコボコではないんですよ。ちょっと蹴ったりしただけで」と切り出した。場所は「古い時の中野サンプラザ」と明かし「テレビ番組の収録だったんですよ。2階が楽屋だったんですね。当時は個室じゃなくて、男性は男性控