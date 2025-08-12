松竹は12日、体調不良で休演していた人間国宝で、歌舞伎俳優坂東玉三郎（75）の復帰と、東京・歌舞伎座「八月納涼歌舞伎」第2部「火の鳥」の上演再開を発表した。玉三郎が体調不良のため、11日の「火の鳥」の上演を中止し、12日の休演日をはさんでいたもの。松竹は「坂東玉三郎の体調も回復し、明日13日より公演を再開させていただくことになりました。皆さまには、多大なるご迷惑、ご心配をお掛けしましたこと、おわび申し上げま