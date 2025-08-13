ÊÆRotten Tomatoes¤Ç¤ÏÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢94%¡£A24¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ù¤¬2025Ç¯8·î29Æü¤è¤ê¸ø³«¤À¡£±Ç²è¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁºÕ¤­¡¢Ãæ»Ø¤òÆÍ¤­⽴¤Æ¤ë°ÕÍßºî¡£ ÂçÃÀ¤Ç¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤À¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¡¢»É·ãÅª¤Ê±é½Ð¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¿Ø¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬³Æ½ê¤«¤éÀä»¿¡£¥´¥Ã¥µ¥à¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²è¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î±Ç²è¾Þ¤Ë44¥Î¥ß¥Íー¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ ﻿ ´±Ç½Åª¤Ê¥¯¥£¥¢¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¤ËÂàÇÑÅª¤Ê