ヨーロッパ各国でプレーする日本人選手は100人を超える勢い。そのなかで、今季もっともジャンプアップが期待されるのは誰か。長年、欧州サッカーを取材してきたジャーナリストが推すのは――。注目のアタッカー編。三笘薫より"ウイングバックらしい"サイドアタッカー平河悠（ブリストル・シティ）杉山茂樹●文 text by Sugiyama Shigekiヨーロッパの４大リーグあるいは５大リーグという言い方があるが、そのなかにイングランド