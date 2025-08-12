ヨーロッパ各国でプレーする日本人選手は100人を超える勢い。そのなかで、今季もっともジャンプアップが期待されるのは誰か。長年、欧州サッカーを取材してきたジャーナリストが推すのは――。まずはディフェンダーから。日本代表の守備力を底上げする可能性のある逸材高井幸大（トッテナム）＆喜多壱也（レアル・ソシエダ）小宮良之●文 text by Komiya Yoshiyuki今や日本サッカーにおいて、欧州組は珍しくなくなっている。ワ