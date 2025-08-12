今夏の京都大会決勝戦。昨年夏の王者・京都国際は鳥羽との息詰まる接戦をサヨナラ勝ちで制し、昨年につづき甲子園出場を決めた。校歌斉唱の間、涙が止まらないエース・西村一毅の姿を見た小牧憲継監督はこう語った。「あれが西村の成長ですよ」西村は昨夏の甲子園で、４試合計24イニングを投げ、防御率0.00という圧巻の投球で日本一に大きく貢献した。決勝の関東一戦でも、最後のマウンドを守り抜き試合を締めた。性格はつかみ