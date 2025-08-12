人気コスプレイヤーのえなこが、12日発売の『ヤングチャンピオン』（秋田書店）で表紙と巻頭グラビアを飾っている。誌面では“真夏のヒロイン”として、日常のようでどこか“ちぐはぐ”な不思議な世界を舞台にした物語を表現している。【画像】夏を熱くする大人の色気ビキニで表紙を飾るえなこ巻中グラビアには、別冊ヤングチャンピオン9月号に続きPPEオールスターズが集結。騒がしくもセクシーな女子校ライフを、細部まで作り