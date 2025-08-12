伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は3日目を迎えた。7Rは石本圭耶の落車があったが、人気の黒川京介（27＝川口）は巻き込まれることなく追い上げ、終盤で先頭に立って、ただ1人3連勝をマークした。「試走（3.60）は乗りやすかった。足は良かった」と状態には満足げ。「ポイントも取れているので、まずは良かった」とホッとした表情を浮かべた。ただ、ここまでは湿走路での成績。「伊勢崎の晴れ」では、ま