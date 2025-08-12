高松北警察署 香川県警が12日、警察官２人が個人情報が書かれた書類を一時紛失したことを発表しました。 書類を一時紛失したのは、高松北警察署の交通課に勤務する30代の男性警部補と30代の男性巡査長です。 香川県警によりますと、2人は2025年8月３日、高松市の住宅を訪問し、交通関係の捜査をしました。敷地に止めていた車の中を調べた際、運転席に個人情報が書かれた書類を置き忘れたということです。 A4サイズの6