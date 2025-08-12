東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。野球人口の回復、高校野球の未来を見据えて「甲子園のビジネス化」を強く勧めた。高校野球の年間収益は約16億。そのほとんどは春夏甲子園の入場料収入で、全体の87%を占めるという。その全試合はテレビ中継される。春夏合わせてのべ5億人くらいが視聴しており、小林氏は「コンテンツ