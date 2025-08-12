第72回よさこい祭りは8月12日が最終日。後夜祭と全国大会に出場する受賞チームが11日夜決まり、よさこい大賞には「ほにや」が輝きました。11日午後7時頃、はりまや橋競演場での演舞を控えていた踊り子たちのもとに吉報が届きました。ほにやは2018年の65回以来のよさこい大賞で、今回で10回目の受賞です。今年は『歌舞いて候』をテーマに競演場・演舞場で観客を魅了しました。金賞には、十人十彩、俵屋グループ、