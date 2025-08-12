列島各地に被害をもたらしている記録的大雨。京都の夏の風物詩「貴船の川床」では、川床が突然崩れ、6人が転落しました。川のせせらぎとセミの鳴き声が響く京都。夏休みで多くの観光客が訪れる中、事故は起きました。12日午前、京都の夏の風物詩として知られる貴船川沿いの料理旅館で川床が崩れ、利用客ら6人が川に転落しました。川に転落した6人のうち5人は自力で脱出。残る70代の女性は、店の男性従業員によって救助されました。