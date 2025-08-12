西武の松本航投手（28）が、13日のソフトバンク戦（ベルーナドーム）で今季初登板初先発する。登板前日の12日は同球場で最終調整。通算37勝を誇る右腕は「本当に久しぶりの1軍マウンドなので、気持ちも高ぶっています」と口にした。昨年9月21日のロッテ戦以来の1軍登板。今季は春先に状態が上がらず、その後は1軍先発陣の充実もあって登板機会が巡ってこなかった。「やってきたこと以上は出ないと思う。冷静にそれを継続して、