韓国大統領府は8月12日、李在明（イ・ジェミョン）大統領が8月24日から26日まで米国を訪問し、25日にはトランプ米大統領と会談する予定であることを明らかにしました。韓国大統領府は、韓米両国は最近の関税協議を踏まえ、韓米同盟の深化、朝鮮半島の平和構築、さらには半導体や造船などの分野における協力について意見交換を行うと説明しました。（提供/CRI）