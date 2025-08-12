岐阜県郡上市の夏の風物詩「郡上おどり」の会場では、2025年から寄付金を募る「投げ銭の樽」が置かれています。8月13日からの徹夜おどりの期間中は現金のほか、QRコードやクレジットカード、交通系ICカードでも決済できます。「投げ銭」が行われることになった背景には、経費の増加があります。2024年は、交通整理や雑踏の警備、有料駐車場からの無料シャトルバス、駐車場の設置、誘導看板の設置、ごみ