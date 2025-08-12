2002年に誕生した、癒される雰囲気のキャラクターが魅力の「お茶犬」。キャラクターの名前や見た目はそれぞれのお茶にちなんでおり、近年の平成レトロブームの影響もあってその人気がさらに広がっています。8月9日にカプセルトイで登場したお茶犬の「ペットボトルカバー」も、SNSで大きな話題に……!!お茶犬【公式】(@ochakenofficial)Xより引用価格は1回400円で、ラインナップは全6種。SNSには「かわいすぎる」「これは絶対回した