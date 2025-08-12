トランプ政権が展開する高性能半導体製品の対中輸出規制をめぐって、AMDとNVIDIAが販売額の15%を政権に支払うことで合意したという。ロイターやニューヨークタイムズなど海外メディアが報じている。AMDとNVIDIA、米政権に販売額の15%納付で対中輸出再開へ 写真はマイナビニュース撮影高性能半導体製品においてはAIへの活用で脅威になることを抑制するとして、米政権下では強力な対中輸出規制策が敷かれてきた。これを受けてNVIDIA