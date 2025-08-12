東京ヴェルディは８月12日、ガンバ大阪からFW唐山翔自が期限付き移籍で加入すると発表した。G大阪の下部組織出身の唐山は2021年にトップチームに昇格。その後は愛媛や水戸、熊本へのレンタル移籍を経験してきた。そんな22歳のFWは、東京Vの公式サイトで以下の通りコメントした。「ガンバ大阪から加入しました唐山翔自です。ガンバでなかなか試合に出られていない自分にチャンスをくれたヴェルディに結果と自分のプレーで応えら