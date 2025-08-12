県本土に線状降水帯が2度発生した今月8日の記録的な大雨から5日目、被害の状況が明らかになってきました。県内では1人が死亡、5人が軽いケガをしたほか、住宅2棟が全壊し、床上・床下浸水は400件近くに上っています。お盆前の鹿児島を襲った今月8日の記録的な大雨。線状降水帯が2度発生し、霧島市と姶良市を中心に甚大な被害が出ました。姶良市蒲生町では、土砂崩れが発生し、住宅が倒壊。この家に住む30代の女性が死亡しま