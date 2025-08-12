【ホノルル共同】米南部テキサス州オースティンのスーパーの駐車場で11日、3人が銃で撃たれ死亡した。米メディアによると、うち1人は子ども。容疑者の30代の男が車を盗んで逃走したが、警察に拘束された。警察は、犠牲者の1人は男が盗んだ車の持ち主だとみている。男は逃走中に衝突事故を起こした後、別の車を盗んで逃げた。