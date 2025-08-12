２００４年から夏恒例となっている東京・帝国ホテルのジャズコンサート「インペリアルジャズ２０２５」が１２日、開催され、歌手の阿川泰子、マリーン、和央ようかがビッグバンドと共演した。初出演の和央は「スインギー奥田＆ザ・ブルースカイオーケストラ」と共演し、「ニューヨーク、ニューヨーク」で迫力の歌声を聴かせた。ビッグバンドの音圧を背負って「最高に気持ちいいです。このまま旅（巡業）に行きたいくらいで