子どもたちに人気の職業がいま変化しています。夏休み中の中学生に向けた職業体験イベントが開かれましたが、いまはバーチャルユーチューバー・VTuberが注目されています。札幌市の専門学校で開催された、中学生向けの職業体験イベントです。こちらの中学生は慣れない手つきで髪の毛をパーマのロッドに巻き付けていました。美容師の体験です。（体験した中学生）「やっぱ難しいけど楽しい」（保護者