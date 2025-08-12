姶良市では水道管が破裂した影響などで約1万5000戸で断水が続いています。復旧は早いところで8月15日以降になる見込みで市民生活に大きな打撃を与えています。12日、エブリィが訪れたのは姶良市加治木町を流れる網掛川です。（記者）「網掛川の崩落した護岸の復旧作業が行われています」8月8日、地元の建設会社がドローンを使って撮影した映像です。広い範囲で護岸が崩れ、川は茶色く濁り、水位も上昇。海の方へ進んで