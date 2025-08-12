天皇皇后両陛下は、愛子さまを伴って来月12日から長崎県を訪れ、原爆犠牲者の慰霊などを行われます。 県内への訪問は、両陛下は即位後初めて、愛子さまは初めてです。 宮内庁によりますと天皇ご一家は、来月12日に県内に入り、被爆80年にあたって長崎市の平和公園の「原爆落下中心地碑」で供花し、原爆犠牲者を慰霊されます。 県内訪問は、両陛下は即位後初めて、愛子さまは初めてとなり、長崎原爆資料館も視察されます。 翌13