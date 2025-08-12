フランス２部スタッド・ランスは、公式ホームページで今夏にベルギー１部ゲンクに復帰したＭＦ伊東純也への感謝の声明を発表した。伊東は昨季まで３シーズンにわたってＳランスでプレーしたが、２部降格もあって３年ぶりとなる古巣復帰を決断していた。Ｓランスは伊東のプレーぶりを絶賛した上で、ピッチ外での貢献も強調した。「純也は加入以来、日本でのＳランスの知名度を飛躍的に高めました。ピッチ上同様、この選手の貢献