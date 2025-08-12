「オールスター競輪・Ｇ１」（１２日、函館）山崎歩夢（２０）＝福島・１２５期・Ｓ２＝がＧ１初出走でいきなり初勝利を挙げた。１次予選５Ｒは３分戦の前受けから赤板で突っ張ると中団は並走状態。最後まで垂れることなく、最後まで押し切った。「思ったよりも行けたのでビックリ。緊張はしていたけど、何とか走れました。前になったら突っ張り切る作戦で落ち着いて走れました」と弱冠２０歳らしい初々しい笑顔で喜んだ。