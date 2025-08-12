米総合格闘技「ＵＦＣ」に参戦する鶴屋怜（２３）が２２日の中国・上海大会を右目のケガで欠場することを発表した。鶴屋は上海インドアアリーナで行われる「ＲＯＡＤＴＯＵＦＣ」でのスペシャルマッチでニャムジャルガル・トゥメンデムベレル（モンゴル）と対戦予定だった。しかしその１０日前となった１２日、ＳＮＳに「怪我して試合なくなりました。楽しみにしてくださった方すみません。早く復帰します」とポストし、欠