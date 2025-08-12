１０日に８１歳で死去したサッカー日本代表ＦＷ釜本邦茂さんの通夜が１２日、大阪府内で執り行われた。喪主は長男の釜本達生さん。釜本さんは、１９６８年メキシコ市五輪で銅メダル獲得に貢献。同大会では得点王にも輝いた。Ａマッチ７５ゴールは日本史上歴代最多。現役時代は日本サッカーリーグ（ＪＳＬ）のヤンマーでプレーし、引退後はＧ大阪で監督を務めた。参列した元日本代表ＭＦ前園真聖氏は「幼少期、最初に日本人の