最大9連休となるお盆休みの前半。高知県では11日までの2日間、「よさこい祭り」本番が行われ、踊り子たちが熱気あふれる演舞を披露しました。しかし、本番初日は大雨に。土砂降りの中での演舞となりました。本番2日目の11日は審査の結果発表。最優秀の「よさこい大賞」に「ほにや」が選ばれ、188チームの頂点に立ちました。12日は、本番の受賞チームと県外のチームによる全国大会や後夜祭が開催され、フィナーレを盛り上げています