熊本県の新しい最低賃金を決める会議。使用者側が「大雨の影響」を理由に改正額を示さず、10月からの改正は難しい状況となりました。 新たな最低賃金を話し合う審議会では12日、労使双方が改正額を提示することになっていて、労働者側は去年を178円上回る1130円を提示しました。一方、使用者側は「大雨被害の影響がまだわからない」として、12日の提示を見送りました。最低賃金は企業が労働者に最低限支払わなければならない賃