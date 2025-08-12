King Gnu King Gnuが12日、史上最多都市を巡るツアー「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」の開催を発表した。「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」の開催が決定した。発表されたツアーキービジュアルには都市名が記されており、その数は15都市とKing Gnuツアー史上最多となる。2019年から7年振りの開催となる高松・広島。新潟・バンコク・香港は初開催だ。日本国内だけでなくバンコク・香港・台北・上海・ソウルとアジアの各