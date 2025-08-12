石川県七尾市では12日朝、道路が広い範囲にわたって崩落しました。今回の大雨で、能登半島各地で斜面の崩落など、道路への被害が相次いで確認されています。 河合 紗花 記者：「七尾市中島町です。この先で崩落が起きたということで現在、道路が通行止めになっています」大きく崩落した道路。 12日午前5時頃、七尾市内の道路が約30メートルにわたって崩落しました。現場は、七尾市中心部と穴水町をつなぐ国道249号の中