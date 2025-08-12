アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2025年8月11日、「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたアメリカ企業Amazon（アマゾン）の通信衛星「Kuiper（カイパー）」24機はすべて軌道に投入されたことを、SpaceXとAmazonが報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9 (KF-02)ロケット：Falcon 9 Block 5打ち上げ日時：日本時間 2025年8月11日21時35分