独ＺＥＷ 金融市場アナリストは、米国とＥＵの貿易合意内容に失望している 特に、化学・医薬品業界の見通しが悪化 ※ドイツZEW景況感指数（8月）18:00 結果34.7予想42.6前回52.7（期待指数) 結果-68.6予想-67.0前回-59.5（現状指数)