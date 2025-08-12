独ＺＥＷ指数は予想以上に悪化、ユーロ相場は反応薄＝ロンドン為替 ８月独ＺＥＷ景況感指数は３４．７と市場予想３９．５、前回値５２．７を下回った。しかし、ユーロ売り反応はほとんどみられていない。ユーロドルは1.16台前半での狭いレンジ取引が続いている。ユーロ円は172円台前半で底堅く推移。対ポンドではユーロは軟調だが、ポンド高要因が大きいようだ。 EUR/USD1.1613EUR/JPY