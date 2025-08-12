東京時間17:35現在 香港ハンセン指数 24969.68（+62.87+0.25%） 中国上海総合指数 3665.92（+18.37+0.50%） 台湾加権指数 24158.36（+22.86+0.09%） 韓国総合株価指数 3189.91（-16.86-0.53%） 豪ＡＳＸ２００指数 8880.80（+36.03+0.41%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80508.19（-95.89-0.12%） １２日のアジア株は総じて上昇。トランプ米大統領が中国への関税発動の期限を９０日間