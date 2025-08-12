今夏の移籍市場で、アトレティコ・マドリードに加入した左サイドバック（SB）マッテオ・ルッジェーリとFWジャコモ・ラスパドーリは、クラブ史上9人目と10人目のイタリア人選手となるようだ。11日、スペイン紙『アス』が報じている。「ルッジェーリとラスパドーリは、“不可能ミッション”に近いものに直面する」と、スペイン紙『アス』は指摘する。今夏の移籍市場において、クラブ最初の新戦力となったルッジェーリと、11日時点