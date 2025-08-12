8月8日に日本公開を迎えた映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が、8月8〜10日の初週末3日間で、動員71万5467人、興行収入11億3297万1700円を記録し、洋画作品で週末興収ランキングNo.1を獲得。2025年に日本で公開された洋画作品においても最速の10億円突破作品となった。【写真】狙うは陸・海・空の最強恐竜のDNA！さらに連休中に多くの観客が劇場へ足を運び、11日までの4日間では、動員98万323人、興行収入15億3675万