◆イースタン・リーグ巨人５―３楽天（１２日・ジャイアンツタウン）巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が、約２か月半ぶりとなるアーチを含む２安打を放った。イースタン・楽天戦に「３番・左翼」で先発出場。相手先発の早川に対し、初回２死で中前安打を放つと、３回１死二塁の好機ではフルカウントから真ん中低めの変化球を捉え、左翼スタンドへ先制２ランを運んだ。イースタンでは今季１号で、公式戦では５月２２日の阪神