◆イースタン・リーグ巨人５―３楽天（１２日・ジャイアンツタウン）巨人の高橋礼投手が、イースタン・楽天戦に先発。５回で５９球を投げて１安打１失点、３奪三振と好投した。３回まで打者９人を無安打に封じ、全員の初球でストライクを奪うなどストライク先行の立ち上がり。２点の援護をもらった直後の４回は２死から伊藤に左越えソロを浴びたが、５回も３者凡退に封じて勝利投手となった。試合後、桑田２軍監督は「今シー