尾花沢市内5つの小学校を統合し、2027年度に新たな小学校を開校する計画をめぐり、新校舎建設工事の入札が不調となったため、尾花沢市は12日、開校を1年延期すると発表しました。尾花沢市が12日夕方記者会見を開き、明らかにしたものです。尾花沢市総合小学校建設課小埜和広課長「市内5つの小学校を1校に統合し2027年の開校を目指していた尾花沢小学校について開校を1年延期し2028年4月とする」尾花沢市教育委員会の説明によりま