●『正直不動産2』をきっかけにイベントを定期的に開催 連続テレビ小説(朝ドラ)、大河ドラマにとどまらず、「ドラマ10」「土曜ドラマ」「夜ドラ」などのドラマ枠で話題作を送り出しているNHK。近年は広報活動を積極化し、首都圏や地方でドラマの世界観が体験できるリアルイベントを展開。SNSへの投稿を促進させるなど、視聴者を巻き込んだ取り組みを行っている。同局のドラマ展開広報プロデューサー・郷原陽介氏に、ドラマの広報活