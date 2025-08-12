【私の秘蔵写真】“昭和の伝道師”93歳の大村崑が笑いと「元気ハツラツ」を伝授…Z世代にもじわりと人気浸透中寺本圭佑さん（歌手／48歳）◇◇◇全国でキャンペーンを行いながら演歌歌手として歌い続けている寺本圭佑さん。その姿につけられたキャッチコピーは「歌の宅配便」。貴重な出会いは昨年11月。相手は相撲ファンとして知られる大ベテランのコメディアン、大村崑。93歳にして“元気ハツラツ”な崑ちゃんに